Ready or not 2 trailer | il ritorno di samara weaving nel sequel horror atteso

il ritorno di samara weaving in “ready or not 2: here i come”. In un’epoca in cui l’attesa di nuovi progetti cinematografici è spasmodica, il pubblico può finalmente consultare il primo trailer ufficiale di Ready or Not 2: Here I Come, sequel dell’acclamato horror-comedy del 2019. Dopo sei anni di silenzio, la protagonista Samara Weaving torna sul grande schermo, accompagnata da un cast ricco di nomi noti e dal ritorno dei registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Radio Silence. In questo articolo si analizzano i dettagli principali di questa nuova produzione, inclusa la trama e il cast presente, fornirne un quadro completo e aggiornato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

