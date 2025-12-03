Re Carlo XVI Gustavo e Vittoria di Svezia evacuati | così si preparano alla guerra con la Russia

Per la prima volta dal 1990, la Svezia ha lanciato un’esercitazione di sicurezza a livello nazionale che ha coinvolto la Casa Reale, i membri del Parlamento, le forze armate e le agenzie governative. L’esercitazione, condotta la scorsa settimana e svelata solo ora, ha simulato uno scenario di guerra con la Russia e ha richiesto l’evacuazione di Re Carlo XVI Gustavo e della Principessa Ereditaria Vittoria in una località segreta insieme ad altre figure chiave dello Stato, in una pratica progettata per garantire la continuità dello Stato in caso di crisi. Lo svolgimento di questa provadi sicurezza è stato annunciato dallo stesso governo svedese e, come riportato dai media nazionali, avviene in un momento di crescenti tensioni in Europa a causa del conflitto in Ucraina e del processo di piena integrazione della Svezia nella NATO. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo XVI Gustavo e Vittoria di Svezia evacuati: così si preparano alla guerra con la Russia

Leggi anche questi approfondimenti

Un grande ringraziamento ai miei nuovi follower! Sono felice di avervi tra noi! Carlo Conti, Gustavo Ruvalcaba Vai su Facebook

Re Carlo XVI Gustavo e Vittoria di Svezia evacuati: così si preparano alla guerra con la Russia - In Svezia il Re e la Famiglia Reale partecipano a un’esercitazione militare per simulare un attacco russo e testare i protocolli di sicurezza ... Si legge su dilei.it

Vittoria di Svezia presto Regina, gli svedesi voltano le spalle a Re Carlo Gustavo - e il messaggio non potrebbe essere più chiaro: il Paese vuole restare una monarchia ma con la Principessa Vittoria al timone. Scrive dilei.it

SVEZIA: NOZZE IN VISTA PER LA TERZOGENITA DI RE CARLO GUSTAVO - In coppia da sei anni con l'avvocato 30enne Jonas Bergstrom, la principessa Madeleine di Svezia, 27enne terzogenita di re Carlo Gustavo e della regina Silvia, si e ... Da ilsecoloxix.it

Re Carlo e altri sovrani, anche per loro è tempo di spending review - Il treno di Re Carlo va in pensione e i conti delle famiglie reali europee finiscono sotto esame: tra scandali, tagli e spese record, i sovrani devono fare i conti con la modernità (e i bilanci). panorama.it scrive