Di recente si è diffusa la notizia secondo la quale Re Carlo d'Inghilterra sarebbe pronto a "esiliare" lo scomodo fratello Andrea nel paradiso dorato del Bahrein, un luogo che garantirebbe all'ex Principe tutti gli agi possibili, oltre che protezione da una possibile richiesta di estrazione da parte degli Stati Uniti, dove ancora si indaga per il caso Epstein. Andrea Mountbatten-Windsor, privato di tutti i titoli, sarebbe pronto a partire, ma con la buonuscita. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, dietro le porte di Buckingham Palace si starebbe discutendo ancora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Re Carlo vuole esiliare Andrea, ma l'ex Principe pretende la "buonuscita": ecco cosa ha chiesto

