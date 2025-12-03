Re Carlo risponde al comitato contro lo stabilimento rifiuti nel Vicentino | Mi dispiace non potervi aiutare

VICENZA – Gli ambientalisti vicentini scrivono a Buckingham Palace e il re Carlo III risponde con una lettera di partecipazione allo sforzo che il Comitato Tuteliamo la Salute sta compiendo per difendere un lembo di campagna nel Comune di Montecchio Precalcino. La società Silva ha avviato un piano per ampliare lo stabilimento Safond-Martini, così da trattare rifiuti sanitari infettivi pericolosi, sabbie addittivate e inorganiche, oltre a un deposito di rifiuti. Contro questa iniziativa industriale sono state raccolte migliaia di firme, inoltre a settembre gli attivisti hanno scritto al re inglese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo risponde al comitato contro lo stabilimento rifiuti nel Vicentino: “Mi dispiace non potervi aiutare”

