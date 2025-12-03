Re Carlo non riesce a sbarazzarsi del fratello | Andrea vuole 500 mila sterline per lasciare il Royal Lodge Kate Middleton? Sta preparando una sorpresa per Natale | i retroscena

Alla fine è sempre solo una questione di soldi. Andrea Windsor-Mountbatten, defraudato di titoli ed onori, rivendica i suoi diritti e vuole sterline, tante. Re Carlo III non riesce a sbarazzarsi del fratello che, prima o poi, lascerà il Royal Lodge, ma intanto continua ad occupare l’attenzione dei sudditi e le pagine dei giornali. Le ultime notizie, circa la sua partenza dalla magione di decine di stanze nella quale ha vissuto gli ultimi vent’anni senza pagare l’affitto, riguarderebbero il braccio di ferro ingaggiato con il sovrano per avere i soldi che gli sarebbero spettati qualora avesse lasciato la residenza anzitemp o. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Re Carlo non riesce a sbarazzarsi del fratello: Andrea vuole 500 mila sterline per lasciare il Royal Lodge. Kate Middleton? Sta preparando una sorpresa per Natale”: i retroscena

