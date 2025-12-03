Re Carlo Camilla perde il suo assistente quando arriva il Presidente tedesco

La Regina Camilla perde il suo assistente poco prima dell’arrivo del Presidente tedesco a Londra il 3 dicembre. Infatti, lo scudiero di Sua Maestà Oliver Plunket si è licenziato il 30 novembre quando si è recato a Sandringham per presentare le sue dimissioni al Re Carlo e a sua moglie. Re Carlo, Camilla perde il suo scudiero. Oliver Plunket, considerato uno degli assistenti più sexy del Palazzo, si è dimesso dal ruolo di scudiero della Regina consorte. E Re Carlo non ha potuto fare altro che accettare e lasciarlo andare, anche se Le Loro Maestà accolgono il Presidente tedesco e la First Lady in visita di Stato in Inghilterra dal 3 al 5 dicembre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, Camilla perde il suo assistente quando arriva il Presidente tedesco

