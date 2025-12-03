Re Carlo accompagna Steinmeier nella visita della mostra della collezione reale al Castello di Windsor

3 dic 2025

Re Carlo e la regina Camilla accompagnano il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier nella visita della mostra della collezione reale al Castello di Windsor. Presenti anche il principe e la principessa di Galles, William e Kate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

