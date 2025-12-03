Re Carlo accompagna Steinmeier nella visita della mostra della collezione reale al Castello di Windsor
Re Carlo e la regina Camilla accompagnano il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier nella visita della mostra della collezione reale al Castello di Windsor. Presenti anche il principe e la principessa di Galles, William e Kate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, la notte di Musei in Musica 2025 si apre con i ritmi e le armonie del Brasile. Alle 20.30, 21.30 e 22.30 il Bossa Brasil Quartet accompagna il pubblico attraverso le sonorità della bossa nova intrecciate al jazz. Vai su Facebook
Re Carlo accoglie a Windsor il presidente Steinmeier, nel 2023 l'erede di Elisabetta scelse Berlino per la prima visita di Stato - Sullo sfondo il Kensington Treaty tra Londra e Berlino (e i colloqui di pace per l'Ucraina) ... Si legge su msn.com
I principi di Galles, William e Catherine ricevono il presidente Steinmeier. Banchetto a Windsor con re Carlo e Camilla - Atterrato a Londra, Heathrow, accolto dai principi di Galles, il presidente della Germania inizia oggi una storica visita di Stato a Londra, dopo 27 anni ... Segnala msn.com