Saranno due settimane estremamente intense prima della sosta natalizia che, per il Ravenna, inizia addirittura una settimana prima, visto che avrebbe giocato contro il Rimini nell'ultima di andata e, invece, andrà in vacanza una settimana prima. Ma sino al 15 dicembre sarà un tour de force non indifferente, nel quale il tecnico giallorosso Marco Marchionni avrà bisogno dell'intera rosa al completo. Infatti, i bizantini giocheranno le ultime due gare di campionato del 2025 domenica 7 dicembre alle 17,30 e lunedì 15 dicembre alle canoniche 20,30, rispettivamente contro Pontedera (in casa) e Vis Pesaro (nelle Marche) ma tra le due ci sarà anche la gara secca dei quarti di Coppa Italia (10 dicembre, ore 18) contro il Renate allo stadio Benelli.

© Sport.quotidiano.net - Ravenna Tour de force poi vacanze forzate