Ravenna come Copenaghen prima città italiana a lanciare un programma di incentivi per il turismo sostenibile
Un 'ponte' da Copenhagen a Ravenna nel segno del turismo sostenibile. Oggi, sul palco principale del Forum europeo del turismo nella capitale danese, "DestinationPay" è stato presentato al mondo. Si tratta di un'estensione del pluripremiato modello CopenPay, che consente ai visitatori di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Ravenna come Copenaghen, prima città italiana a lanciare un programma di incentivi per il turismo sostenibile - Attraverso "Footprints" Ravenna si ispira al modello "DestinationPay", che consente ai visitatori di “ripagare” le destinazioni attraverso semplici azioni positive ... Come scrive ravennatoday.it
Ravenna è la prima meta italiana a ispirarsi al modello danese di incentivi al turismo sostenibile - L'assessore: «Il nostro obiettivo è quello di trasformare i visitatori in "cittadini temporanei", che non consumano la destinazione» ... Si legge su ravennaedintorni.it
Copenaghen lancia programma globale di incentivi per turismo: Ravenna prima in Italia a ispirarsi all’iniziativa - Wonderful Copenhagen presenta oggi DestinationPay, il nuovo modello internazionale che invita le destinazioni di tutto il mondo ad adottare l’approccio ... Da ravennanotizie.it
Ravenna, come Copenaghen: premi alle azioni sostenibili dei turisti - Arrivare in bicicletta ai musei oppure rimuovere i rifiuti dai canali non passa inosservato a Copenaghen. Segnala msn.com