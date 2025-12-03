Rave di Campogalliano chiesti cinque arresti per il tentativo di investire i poliziotti

Modenatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Modena ha formalmente concluso le indagini su una parte di quanto accaduto al maxi-rave di Halloween, svoltosi fra il 31 ottobre e il 2 novembre scorso negli ex stabilimenti della Bugatti a Campogalliano, con la partecipazione di migliaia di persone ad una festa abusiva. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

rave campogalliano chiesti cinqueChiuse le indagini sul rave di Campogalliano, in cinque verso il processo - Nuove immagini documentano il tentativo di fuga dei giovani dalla polizia, per evitare il riconoscimento. Segnala rainews.it

rave campogalliano chiesti cinqueRAVE ALLA BUGATTI, PM CHIEDE IL CARCERE E I DOMICILIARI PER CINQUE GIOVANI - Il Pm ha chiesto la misura cautelare in carcere e i domiciliari per cinque giovani accusati di aver provocato il ferimento di a ... Lo riporta tvqui.it

Rave Bugatti Campogalliano: ferirono i poliziotti, chiesto il carcere - La Procura di Modena ha concluso le indagini sui fatti del 2 novembre alla fabbrica abbandonata di Campogalliano che fu della Bugatti. msn.com scrive

Rave party abusivo a Campogalliano, 9 arresti e oltre 2.800 persone identificate - Modena, 3 novembre 2025 – Fabbrica di nuovo vuota ma con ancora maggior degrado, danni e sporcizia (video) ovunque (foto). Scrive ilrestodelcarlino.it

Rave party abusivo, in 5mila all’ex Bugatti di Campogalliano, traffico bloccato, 300 identificati - Modena, 1 novembre 2025 – Rave party abusivo nel capannone ex Bugatti di Campogalliano dove negli anni Novanta nasceva la supercar EB110. ilrestodelcarlino.it scrive

Rave di Halloween a Campogalliano, scontri con la polizia - Si è concluso con tensioni e scontri con la polizia, in serata, il rave di Halloween organizzato alla ex fabbrica di Supercar della Bugatti di Campogalliano, in provincia di Modena. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rave Campogalliano Chiesti Cinque