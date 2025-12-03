Rave di Campogalliano chiesti cinque arresti per il tentativo di investire i poliziotti

La Procura di Modena ha formalmente concluso le indagini su una parte di quanto accaduto al maxi-rave di Halloween, svoltosi fra il 31 ottobre e il 2 novembre scorso negli ex stabilimenti della Bugatti a Campogalliano, con la partecipazione di migliaia di persone ad una festa abusiva. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

