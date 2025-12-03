Rassegna teatrale REsistiamo ad Aiello del Sabato lo spettacolo Oltre l' Aminta | storie d' amore e di inclusione
"Questo progetto è risultato vincitore del bando Fondo di Beneficenza: Liberalità Territoriali indetto dalla Fondazione Intesa San Paolo" - spiega Nicola Mariconda, presidente della BoTTega del SoTToscala - "L'obiettivo del progetto è favorire l'inclusione sociale e noi lo abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
La rassegna teatrale del Teatro Popolare continua con un nuovo appuntamento in programma il 5 dicembre alle ore 20.45 presso il Teatro dell'Opera. Ogni spettacolo è un invito a riscoprire la bellezza della comunità, il valore della partecipazione e il potere d - facebook.com Vai su Facebook
OffScena, rassegna teatrale - Ritorna la quarta edizione della rassegna teatrale offScena, ospitata dall’associazione L’Officina delle Idee ed organizzata da Sub Eventi Pompei, per la direzione artistica di Adelaide ... Si legge su regione.campania.it