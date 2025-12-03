Rara malattia polmonare e forte infezione in un bambino | salvato a Siena da un team di medici

Siena, 3 dicembre 2025 - Complessa malattia polmonare su un giovane paziente identificata e trattata grazie ad una collaborazione interdisciplinare all’ospedale Santa Maria alle Scotte. L’importante risultato è stato conseguito grazie al lavoro di squadra tra chirurgia pediatrica, diretta dal professor Francesco Molinaro, Radiologia Interventistica, diretta dal dottor Carmelo Ricci e Chirurgia Toracica, diretta dal professor Piero Paladini, con il contributo del professor Luca Luzzi, insieme al personale della piastra operatoria, agli infermieri e a tutto il team dell’Anestesia e rianimazione perioperatoria e generale, diretta dal dottor Pasquale D’Onofrio, e ai reparti di Pediatria, diretta dal professor Salvatore Grosso, Malattie dell’apparato respiratorio, diretta dalla professoressa Elena Bargagli con il supporto del servizio di broncoscopia e il contributo del dottor Fabrizio Mezzasalma, e Malattie infettive e tropicali diretta dal professor Mario Tumbarello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rara malattia polmonare e forte infezione in un bambino: salvato a Siena da un team di medici

Altre letture consigliate

Una malattia genetica rara, con cui conviveva fin dalla nascita, ha spento il sorriso di Emanuele Mazzocca. Il bimbo era iscritto alla terza elementare della scuola di Elice - facebook.com Vai su Facebook

Rara malattia polmonare e forte infezione in un bambino: salvato a Siena da un team di medici - Complessa malattia polmonare su un giovane paziente identificata e trattata grazie ad una collaborazione interdisciplinare all’ospedale Santa Maria alle Scotte. Segnala lanazione.it

Bimbo torna a respirare dopo rara malattia polmonare - SIENA: La polmonite, la malformazione congenita, l'infezione di origine animale: così a Siena hanno salvato il paziente pediatrico con 2 interventi combinati ... Secondo toscanamedianews.it

Cos’è il microcitoma polmonare, il tumore che ha colpito Emma Bonino, da cui è guarita nel 2023 - Aggressivo e difficile da curare, è diagnosticato in oltre il 90 per cento dei casi in fumatori ed ex fumatori ... Lo riporta msn.com

Cos’è il microcitoma polmonare, il tumore che ha colpito Emma Bonino e da cui è guarita nel 2023 - Emma Bonino, ricoverata in ospedale per un'insufficienza respiratoria, tra il 2015 e il 2023 ha combattuto con una forma aggressiva di cancro ai polmoni ... Come scrive fanpage.it

Malattie rare, 5 anni per la diagnosi ma per donne 1 anno in più - In media in Europa una persona affetta da malattia rara aspetta 4 anni e 8 mesi per ricevere una diagnosi. Si legge su ansa.it

Celeste muore a 2 anni per una malattia rara. La mamma: «All'inizio erano solo bronchioliti» - Ha riempito le nostre vite di amore e proprio con quel sorriso ci ha dato speranza e soprattutto la forza per andare avanti». Lo riporta ilmessaggero.it