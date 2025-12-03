Rara malattia polmonare e forte infezione in un bambino | salvato a Siena da un team di medici

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siena, 3 dicembre 2025 - Complessa malattia polmonare su un giovane paziente identificata e trattata grazie ad una collaborazione interdisciplinare all’ospedale Santa Maria alle Scotte. L’importante risultato è stato conseguito grazie al lavoro di squadra tra chirurgia pediatrica, diretta dal professor Francesco Molinaro, Radiologia Interventistica, diretta dal dottor Carmelo Ricci e Chirurgia Toracica, diretta dal professor Piero Paladini, con il contributo del professor Luca Luzzi, insieme al personale della piastra operatoria, agli infermieri e a tutto il team dell’Anestesia e rianimazione perioperatoria e generale, diretta dal dottor Pasquale D’Onofrio, e ai reparti di Pediatria, diretta dal professor Salvatore Grosso, Malattie dell’apparato respiratorio, diretta dalla professoressa Elena Bargagli con il supporto del servizio di broncoscopia e il contributo del dottor Fabrizio Mezzasalma, e Malattie infettive e tropicali diretta dal professor Mario Tumbarello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rara malattia polmonare e forte infezione in un bambino salvato a siena da un team di medici

© Lanazione.it - Rara malattia polmonare e forte infezione in un bambino: salvato a Siena da un team di medici

Altre letture consigliate

rara malattia polmonare forteRara malattia polmonare e forte infezione in un bambino: salvato a Siena da un team di medici - Complessa malattia polmonare su un giovane paziente identificata e trattata grazie ad una collaborazione interdisciplinare all’ospedale Santa Maria alle Scotte. Segnala lanazione.it

rara malattia polmonare forteBimbo torna a respirare dopo rara malattia polmonare - SIENA: La polmonite, la malformazione congenita, l'infezione di origine animale: così a Siena hanno salvato il paziente pediatrico con 2 interventi combinati ... Secondo toscanamedianews.it

rara malattia polmonare forteCos’è il microcitoma polmonare, il tumore che ha colpito Emma Bonino, da cui è guarita nel 2023 - Aggressivo e difficile da curare, è diagnosticato in oltre il 90 per cento dei casi in fumatori ed ex fumatori ... Lo riporta msn.com

rara malattia polmonare forteCos’è il microcitoma polmonare, il tumore che ha colpito Emma Bonino e da cui è guarita nel 2023 - Emma Bonino, ricoverata in ospedale per un'insufficienza respiratoria, tra il 2015 e il 2023 ha combattuto con una forma aggressiva di cancro ai polmoni ... Come scrive fanpage.it

Malattie rare, 5 anni per la diagnosi ma per donne 1 anno in più - In media in Europa una persona affetta da malattia rara aspetta 4 anni e 8 mesi per ricevere una diagnosi. Si legge su ansa.it

Celeste muore a 2 anni per una malattia rara. La mamma: «All'inizio erano solo bronchioliti» - Ha riempito le nostre vite di amore e proprio con quel sorriso ci ha dato speranza e soprattutto la forza per andare avanti». Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Rara Malattia Polmonare Forte