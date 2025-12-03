Rapporto Ismea 2025 agroalimentare settore trainante dell' economia italiana

Roma, 3 dicembre 2025 – È uno dei pilastri del sistema economico nazionale, resiliente ai numerosi shock esogeni che si sono susseguiti nel decennio e protagonista in Europa con svariati primati. È l’agroalimentare italiano nel quadro tracciato da Ismea nel suo Rapporto annuale, che è stato presentato oggi a Roma, alla presenza del ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. La solidità dei fondamentali - settore agricolo e industria di trasformazione – conferma, infatti, il ruolo dell’agroalimentare come vero e proprio traino della nostra economia, con un peso sul Pil nazionale che arriva al 15% se si considera l'intera filiera, dal campo alla tavola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

