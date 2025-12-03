Rapporto Eduscopio bocciato l’esperimento dei licei quadriennali | i risultati all’università inferiori a quelli degli altri studenti

La sperimentazione dei tecnici e dei licei quadriennali, avviata nell’anno scolastico 2018-19 ai tempi del ministro dell’Istruzione leghista Marco Bussetti, è andata male: i risultati all’università dei diplomati quadriennali risultano nel complesso inferiori a quelli dei diplomati quinquennali per i voti agli esami e anche per il numero di crediti ottenuti, sebbene meno nettamente. A dirlo è l’annuale rapporto di “ Eduscopio ”, il gruppo di lavoro della fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, che quest’anno ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati italiani di 8.150 scuole in tre successivi anni scolastici (201920, 202021, 202122) per proporre in modo semplice e trasparente informazioni utili a capire se la scuola superiore dove questi studenti hanno conseguito la maturità ha svolto un buon lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

