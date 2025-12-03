Rapinatori in banca | banditi irrompono e puntano la cassaforte poi la fuga in scooter
Hanno atteso l'apertura della banca per mettere a segno il colpo. Due banditi, con il volto coperto, sono entrati in azione al Quarto Miglio, dove si trova il Monte dei Paschi di Siena. Un raid improvviso che è scattato intorno le 8:30 di martedì 2 dicembre. Ladri in bancaI due individui, non. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Era un giorno come tanti del 1975, quando arrivò la chiamata di rapina in corso in una filiale della Cariplo a Milano. L’appuntato Aliano Bracci, capo pattuglia della Volante “Cenisio”, non perse un secondo. Arrivò davanti alla banca proprio mentre i rapinatori s - facebook.com Vai su Facebook
Rapinatori in banca: banditi irrompono e puntano la cassaforte, poi la fuga in scooter - Due banditi, con il volto coperto, sono entrati in azione al Quarto Miglio, dove si trova il Monte dei Paschi di Siena. Come scrive romatoday.it
Rapina in banca all’ora di pranzo a Milano: sequestrati dipendenti e clienti. I banditi scappano con 40mila euro - Armati di taglierino, hanno atteso l’apertura della cassa temporizzata alla Bcc di viale Monte Nero. Segnala msn.com