Rapinatori in banca | banditi irrompono e puntano la cassaforte poi la fuga in scooter

Romatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno atteso l'apertura della banca per mettere a segno il colpo. Due banditi, con il volto coperto, sono entrati in azione al Quarto Miglio, dove si trova il Monte dei Paschi di Siena. Un raid improvviso che è scattato intorno le 8:30 di martedì 2 dicembre. Ladri in bancaI due individui, non. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

rapinatori banca banditi irromponoRapinatori in banca: banditi irrompono e puntano la cassaforte, poi la fuga in scooter - Due banditi, con il volto coperto, sono entrati in azione al Quarto Miglio, dove si trova il Monte dei Paschi di Siena. Come scrive romatoday.it

rapinatori banca banditi irromponoRapina in banca all’ora di pranzo a Milano: sequestrati dipendenti e clienti. I banditi scappano con 40mila euro - Armati di taglierino, hanno atteso l’apertura della cassa temporizzata alla Bcc di viale Monte Nero. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rapinatori Banca Banditi Irrompono