Rapinano due noti supermercati in pochi minuti | arrestato 49enne caccia al complice

Questa mattina la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di un 49enne di Torre Annunziata accusato di rapina pluriaggravata in concorso con ignoto. Lo scorso 6 maggio due malviventi armati, hanno prima minacciato i dipendenti di un noto supermercato di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rapinano due noti supermercati in pochi minuti: arrestato 49enne, caccia al complice

Sezze: rapina in bar e fuga finita contro guardrail, due arresti. Sezze: rapinano un bar armati e sottraggono 4000 euro. Fuga finisce contro un guardrail. Arrestati un 29enne e un 52enne dai Carabinieri di Latina. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #s - facebook.com Vai su Facebook

Legnano, rapina al supermercato: colpiti al volto con una tenaglia il direttore del negozio e un anziano intervenuto per difendere una vigilante - I banditi di 19 e 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo la razzia di orologi e cibo e la colluttazione: il coraggioso 82enne era andato in soccorso di un’addetta alla sicurezza ... Come scrive msn.com

Rapina al supermercato. Aggredisce il direttore e un anziano cliente. Preso con il complice - Un diciannovenne ha colpito con una tenaglia il responsabile del negozio poi un uomo di 82 anni intervenuto in difesa dell’addetta alla sicurezza. Segnala msn.com

Rapina a Desenzano del Garda: arrestati due cechi con documenti falsi - Un'importante operazione della Polizia di Stato si è svolta a Desenzano del Garda, dove due cittadini della Repubblica Ceca, noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati dopo essere stati riconosci ... Lo riporta gardanotizie.it

Tenta di rubare una bottiglia di liquore nel supermercato: 22enne arrestato - La polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 22 anni per tentata rapina impropria in un esercizio commerciale. Scrive gazzettadiparma.it

Beregazzo, rapina al supermercato: due arresti - Prima il colpo al Dpiù, con una guardia picchiata. Scrive laprovinciadicomo.it