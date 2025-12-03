Rapina con coltellate ai turisti a Villa Olmo | il 20enne rimpatriato

La vicenda risale allo scorso ottobre, nel parco di Villa Olmo, in pieno pomeriggio. Due turisti indiani erano stati aggrediti da due giovani con il chiaro obiettivo di impossessarsi di una collanina d’oro. La scena si era consumata in un contesto sensibile: il parco era frequentato da turisti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

