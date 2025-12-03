Rapimento in Italia ora il riscatto alla famiglia Travestiti così quando l’hanno preso brividi
Il buio della notte era calato su una strada secondaria, l’aria vibrante delle ultime note di una serata di karaoke. Due uomini, con atteggiamenti che incutevano rispetto e un’aria di autorità, si erano avvicinati a un residente locale, un uomo d’affari noto per le sue fortune, ma anche per i suoi scheletri nell’armadio. Si erano qualificati come agenti di una non meglio specificata forza dell’ordine e, con una rapidità che non lasciava spazio al dubbio o alla resistenza, lo avevano fatto salire a bordo di un’auto scura, scomparendo nell’oscurità. Per la sua famiglia, l’angoscia era iniziata in quell’istante, ma si era trasformata in terrore concreto quando, dopo ore di silenzio, una telefonata aveva portato con sé la richiesta: una cifra ingente, il prezzo per rivedere il proprio caro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Venerdì in Sala Dante rispolvereremo uno dei casi di cronaca che alla fine degli anni ‘70 scosse l’Italia intera. Il rapimento e l’uccisione dell’onorevole Aldo Moro rappresentano una pagina dolorosa e significativa nella storia della democrazia italiana e che gr - facebook.com Vai su Facebook
Rapito da finti agenti a Prato, richiesta di riscatto alla famiglia: si indaga su sequestro a scopo estorsione - Yang Yixian, 46 anni, è stato rapito a Prato da finti poliziotti: alla moglie è arrivata una richiesta di riscatto “ingente” ... fanpage.it scrive
Rapimento lampo nel Ragusano: tre arresti per il sequestro del 17enne Gaetano Nicosia - Accerchiato in strada e trascinato via nel buio da un commando armato, chiamato per nome davanti agli amici e caricato su un’auto dopo essere stato costretto ... Da pupia.tv
Rapito a S. Giorgio a Cremano: riscatto da 1,5 mln di euro per liberare il 15enne - La famiglia Maddaluno avrebbe dovuto pagare un milione e mezzo per far ritornare Mattia a casa. Segnala internapoli.it
Rapito dai finti agenti. E’ stato chiesto un riscatto - Prato, 3 dicembre 2025 – Sarebbero pervenute alcune richieste di riscatto alla moglie di Yixian Yang, il cinese di 46 anni, originario dello Zhejiang e residente a Empoli, sparito nel nulla domenica a ... Come scrive msn.com
“Vi dico tutta la verità”, parla il rapitore del 15enne a San Giorgio a Cremano - I momenti concitati del sequestro di Mattia Maddaluno sono stati svelati da Antonio Pacheco Amaral che ha partecipato direttamente all’azione condotta a San Giorgio a Cremano. internapoli.it scrive
Vittoria, 17enne rapito e liberato in 24 ore: tre arresti per sequestro estorsivo - Un rapimento avvenuto in piena notte, il 25 settembre scorso, mentre un 17enne stava chiacchierando con alcuni amici sotto la propria abitazione a Vittoria, ... Come scrive msn.com