Rapimento in Italia ora il riscatto alla famiglia Travestiti così quando l’hanno preso brividi

Il buio della notte era calato su una strada secondaria, l'aria vibrante delle ultime note di una serata di karaoke. Due uomini, con atteggiamenti che incutevano rispetto e un'aria di autorità, si erano avvicinati a un residente locale, un uomo d'affari noto per le sue fortune, ma anche per i suoi scheletri nell'armadio. Si erano qualificati come agenti di una non meglio specificata forza dell'ordine e, con una rapidità che non lasciava spazio al dubbio o alla resistenza, lo avevano fatto salire a bordo di un'auto scura, scomparendo nell'oscurità. Per la sua famiglia, l'angoscia era iniziata in quell'istante, ma si era trasformata in terrore concreto quando, dopo ore di silenzio, una telefonata aveva portato con sé la richiesta: una cifra ingente, il prezzo per rivedere il proprio caro.

