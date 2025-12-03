A cent’anni dalla pubblicazione di Clusium, Chiusi e la Valdichiana Senese tornano a vibrare sotto i passi e la visione di Ranuccio Bianchi Bandinelli. Un secolo dopo quelle prime ricognizioni il territorio si è riaperto con i suoi scrigni etruschi grazie ad un progetto che trasforma luoghi, ricerche e memorie in tre giorni di scoperte, incontri e meraviglia archeologica. Tre giorni che sono stati un segno importante e per tutto il territorio. L’occasione è, appunto, il centenario della pubblicazione di “Clusium. Ricerche archeologiche e topografiche su Chiusi e il suo territorio in età etrusca” (1925), così l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese ha presentato un ampio progetto dedicato a Ranuccio Bianchi Bandinelli, tra i maggiori archeologi e storici dell’arte italiani del Novecento, con tre giornate di studi, incontri e attività pubbliche che si sono svolte tra Chiusi, Sarteano e le principali aree archeologiche della Valdichiana Senese, nell’ambito del calendario ufficiale di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ranuccio Bianchi Bandinelli. Clusium, 100 anni dopo. Grande patrimonio etrusco da conoscere e ammirare