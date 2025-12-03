Ranuccio Bianchi Bandinelli Clusium 100 anni dopo Grande patrimonio etrusco da conoscere e ammirare
A cent’anni dalla pubblicazione di Clusium, Chiusi e la Valdichiana Senese tornano a vibrare sotto i passi e la visione di Ranuccio Bianchi Bandinelli. Un secolo dopo quelle prime ricognizioni il territorio si è riaperto con i suoi scrigni etruschi grazie ad un progetto che trasforma luoghi, ricerche e memorie in tre giorni di scoperte, incontri e meraviglia archeologica. Tre giorni che sono stati un segno importante e per tutto il territorio. L’occasione è, appunto, il centenario della pubblicazione di “Clusium. Ricerche archeologiche e topografiche su Chiusi e il suo territorio in età etrusca” (1925), così l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese ha presentato un ampio progetto dedicato a Ranuccio Bianchi Bandinelli, tra i maggiori archeologi e storici dell’arte italiani del Novecento, con tre giornate di studi, incontri e attività pubbliche che si sono svolte tra Chiusi, Sarteano e le principali aree archeologiche della Valdichiana Senese, nell’ambito del calendario ufficiale di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Venerdì scorso è stata inaugurata la mostra «Un giovane di belle speranze…». Ranuccio Bianchi Bandinelli 1922-1929: i primi passi di un archeologo, che sarà ospitata nei locali del museo di via dei Longobardi fino al 29 marzo 2026 Nel 1966 Bianchi Ban - facebook.com Vai su Facebook
Un convegno del Gramsci rilegge la figura di Ranuccio Bianchi Bandinelli e il suo ruolo nella cultura del dopoguerra. strisciarossa.it/dallarcheologi… Vai su X
Ranuccio Bianchi Bandinelli. Clusium, 100 anni dopo. Grande patrimonio etrusco da conoscere e ammirare - L’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese ha presentato un ampio progetto dedicato ad uno dei più grandi archeologi e storici dell’arte italiani del Novecento, . Segnala lanazione.it
Chiusi ha celebrato Ranuccio Bianchi Bandinelli a 100 anni dalle sue ricerche - Si è aperto venerdì 28 novembre al Teatro Mascagni di Chiusi il convegno “Del primo amor non ci si scorda mai – Ranuccio Bianchi Bandinelli, Il convegno “Del primo amor non ci si scorda mai – ... Riporta ilcittadinoonline.it
“Del primo amor non ci si scorda mai” Ranuccio Bianchi Bandinelli, Clusium 100 anni dopo - All’interno del programma di Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura arrivano a Chiusi e Sarteano dal 28 al 30 novembre, tre Tre giorni di convegni, tra Chiusi e Sarteano, dal 28 a ... Secondo ilcittadinoonline.it
Ranuccio Bianchi Bandinelli, un secolo dopo: Chiusi celebra il maestro dell’Etruscologia - Il celebre archeologo viene celebrato dal 28 al 30 novembre con tre giornate incontri, tavole rotonde e visite guidate ... Da intoscana.it
Ranuccio Bianchi Bandinelli: "Clusium" dopo cento anni - Dal 28 al 30 novembre, Chiusi e Sarteano saranno teatro di una rassegna ricca di convegni, mostre e visite guidate, con l’obiettivo di valorizzare l’apporto dello storico dell’arte e archeologo, tra i ... Da msn.com