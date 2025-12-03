Ranocchia sui nerazzurri | Chivu non mi ha stupito e Lautaro è un leader | ecco cosa penso dell’Inter! Su Ramos…

Inter News 24 Ranocchia, l’ex difensore analizza elogia Chivu, difende Lautaro e commenta anche Spalletti, la Juventus e l’ipotesi Ramos. In occasione della presentazione del nuovo album Panini, Andrea Ranocchia, ex difensore dell’ Inter e bandiera dello spogliatoio nerazzurro per oltre un decennio, ha offerto un’analisi dettagliata sul momento vissuto dalla formazione di Cristian Chivu, tecnico rumeno classe 1980 oggi alla guida dei milanesi. L’ex centrale ha ripercorso anche alcuni passaggi della sua carriera, spiegando quanto fosse speciale, per un calciatore, vedere la propria figurina sull’album. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ranocchia sui nerazzurri: «Chivu non mi ha stupito e Lautaro è un leader: ecco cosa penso dell’Inter! Su Ramos…»

