Ranocchia | Ci vorranno anni per rivedere la Juve al suo livello

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex difensore Andrea Ranocchia si è espresso così sul momento che sta vivendo la Juve: "Ci vuole tempo, Spalletti è un grande allenatore e gli auguro il meglio", ha aggiunto l'ex difensore dell'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ranocchia ci vorranno anni per rivedere la juve al suo livello

© Gazzetta.it - Ranocchia: "Ci vorranno anni per rivedere la Juve al suo livello"

