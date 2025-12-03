Ramy quattro indagati per falso L’accusa ai militari che firmarono il verbale d’arresto di Bouzidi

In quattro firmarono il verbale d’arresto per resistenza a pubblico ufficiale di Fares Bouzidi, in fuga per 8 chilometri sul T-Max che uscì di strada alle 4 del 24 novembre 2024 in via Ripamonti. Una scivolata letale per il passeggero Ramy Elgaml. E in quattro risultano ora indagati dalla Procura per falso ideologico. Di due di loro, occupanti della terza macchina arrivata sul luogo dell’incidente, abbiamo già scritto ieri sul Giorno: i militari di quell’equipaggio del Radiomobile sono accusati anche di false informazioni al pm, evidentemente per alcune delle dichiarazioni rese durante le audizioni come testi a gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ramy, quattro indagati per falso. L’accusa ai militari che firmarono il verbale d’arresto di Bouzidi

