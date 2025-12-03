Ramy Elgaml sette carabinieri indagati | pm conferma omicidio stradale

Lapresse.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Milano ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini preliminari sul caso di di Ramy Elgaml, il 19enne morto il 24 ottobre 2024 a Milano dopo un inseguimento di 8 chilometri con tre gazzelle del Nucleo radiomobile dei carabinieri in via Ripamonti-via Qaranta. Sette militari sono indagati con accuse a vario titolo di lesioni gravi, depistaggio, falso e false informazioni ai pm mentre per il militare alla guida dell’Alfa Romeo Giulietta che avrebbe urtato lo scooter T-Max su cui erano in fuga Ramy e l’amico Fares Bouzidi i pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini hanno mantenuto l’accusa di omicidio stradale in concorso dopo che il gip ha rigettato, per due volte, una richiesta di incidente probatorio sulla dinamica del sinistro stradale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ramy elgaml sette carabinieri indagati pm conferma omicidio stradale

© Lapresse.it - Ramy Elgaml, sette carabinieri indagati: pm conferma omicidio stradale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ramy elgaml sette carabinieriRamy Elgaml, sette carabinieri indagati: pm conferma omicidio stradale - La Procura di Milano ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini preliminari sul caso di di Ramy Elgaml, il 19enne morto il 24 ottobre 2024 a Milano ... Lo riporta lapresse.it

ramy elgaml sette carabinieriRamy, carabinieri verso il processo. Salvini: "Assurdo e vergognoso" - La Procura di Milano ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini preliminari sul caso di di Ramy Elgaml, il 19enne morto il 24 ottobre 2024 a Milano dopo un inseguimento di 8 km ... Riporta ilgiornale.it

ramy elgaml sette carabinieriCaso Ramy, pm Milano chiude inchiesta: 7 carabinieri rischiano processo - Otto in tutto gli indagati: sette carabinieri e Fares Bouzidi, l'amico della vittima che guidava lo scooter ... Segnala msn.com

ramy elgaml sette carabinieriCaso Ramy: pm Milano chiude inchiesta per otto, 7 carabinieri rischiano processo - La Procura di Milano ha chiuso le indagini sull'incidente stradale del 24 novembre 2024 che ha portato alla morte di Ramy Elgaml. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

ramy elgaml sette carabinieriMorte Ramy a Milano, indagini chiuse: un carabiniere verso il processo per omicidio stradale. E ci sono nuovi militari indagati - Confermate le accuse per i carabinieri che inseguirono i due ragazzi in fuga (per uno dei due l'accusa è omicidio stradale) ma anche per le menzogne nel verbale, per cui sarebbero indagati anche altri ... Come scrive dire.it

ramy elgaml sette carabinieriCaso Ramy Elgaml, indagini chiuse: i pm confermano l'omicidio stradale per l’amico e il carabiniere - Il 19enne è morto il 24 novembre 2024: lo scooter su cui viaggiava, guidato da Fares Bouzidi, è uscito di strada fra via Ripamonti e via Quaranta, a Milano, mentre era inseguito da un’auto dei militar ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ramy Elgaml Sette Carabinieri