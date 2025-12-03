Ramy Elgaml sette carabinieri indagati | pm conferma omicidio stradale

La Procura di Milano ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini preliminari sul caso di di Ramy Elgaml, il 19enne morto il 24 ottobre 2024 a Milano dopo un inseguimento di 8 chilometri con tre gazzelle del Nucleo radiomobile dei carabinieri in via Ripamonti-via Qaranta. Sette militari sono indagati con accuse a vario titolo di lesioni gravi, depistaggio, falso e false informazioni ai pm mentre per il militare alla guida dell’Alfa Romeo Giulietta che avrebbe urtato lo scooter T-Max su cui erano in fuga Ramy e l’amico Fares Bouzidi i pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini hanno mantenuto l’accusa di omicidio stradale in concorso dopo che il gip ha rigettato, per due volte, una richiesta di incidente probatorio sulla dinamica del sinistro stradale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ramy Elgaml, sette carabinieri indagati: pm conferma omicidio stradale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Stampa. . Nuova chiusura delle indagini preliminari per l’incidente stradale in cui è morto, il 24 novembre 2024, Ramy Elgaml. La Procura di Milano ha notificato l’avviso all’amico Fares Bouzidi e ad altri 7 carabinieri in servizio al Nucleo Radiomobile e alla - facebook.com Vai su Facebook

IN PIAZZA PER RICORDARE RAMY Si è svolta in Corvetto l'iniziativa per ricordare Ramy Elgaml a un anno dalla sua morte avvenuta durante un inseguimento da parte dei Carabinieri. Tra via dei Cinquecento e via dei Panigarola è stata affissa una lapide #R Vai su X

Ramy Elgaml, sette carabinieri indagati: pm conferma omicidio stradale - La Procura di Milano ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini preliminari sul caso di di Ramy Elgaml, il 19enne morto il 24 ottobre 2024 a Milano ... Lo riporta lapresse.it

Ramy, carabinieri verso il processo. Salvini: "Assurdo e vergognoso" - La Procura di Milano ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini preliminari sul caso di di Ramy Elgaml, il 19enne morto il 24 ottobre 2024 a Milano dopo un inseguimento di 8 km ... Riporta ilgiornale.it

Caso Ramy, pm Milano chiude inchiesta: 7 carabinieri rischiano processo - Otto in tutto gli indagati: sette carabinieri e Fares Bouzidi, l'amico della vittima che guidava lo scooter ... Segnala msn.com

Caso Ramy: pm Milano chiude inchiesta per otto, 7 carabinieri rischiano processo - La Procura di Milano ha chiuso le indagini sull'incidente stradale del 24 novembre 2024 che ha portato alla morte di Ramy Elgaml. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Morte Ramy a Milano, indagini chiuse: un carabiniere verso il processo per omicidio stradale. E ci sono nuovi militari indagati - Confermate le accuse per i carabinieri che inseguirono i due ragazzi in fuga (per uno dei due l'accusa è omicidio stradale) ma anche per le menzogne nel verbale, per cui sarebbero indagati anche altri ... Come scrive dire.it

Caso Ramy Elgaml, indagini chiuse: i pm confermano l'omicidio stradale per l’amico e il carabiniere - Il 19enne è morto il 24 novembre 2024: lo scooter su cui viaggiava, guidato da Fares Bouzidi, è uscito di strada fra via Ripamonti e via Quaranta, a Milano, mentre era inseguito da un’auto dei militar ... Lo riporta msn.com