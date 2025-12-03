Ramy Elgaml confermata l'accusa di omicidio stradale per il carabiniere | altri 6 militari rischiano il processo

La Procura di Milano ha chiuso le indagini in vista della richiesta di processo per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, che guidava lo scooter sui cui viaggiava Ramy, e del carabiniere che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ci sono altri due indagati tra i carabinieri intervenuti a Milano la notte del 24 novembre 2024 nel corso dell’inseguimento del Tmax con a bordo Fares Bouzidi (condannato per resistenza e accusato di omicidio stradale) e Ramy Elgaml, il 19enne morto all’incr - facebook.com Vai su Facebook

IN PIAZZA PER RICORDARE RAMY Si è svolta in Corvetto l'iniziativa per ricordare Ramy Elgaml a un anno dalla sua morte avvenuta durante un inseguimento da parte dei Carabinieri. Tra via dei Cinquecento e via dei Panigarola è stata affissa una lapide #R Vai su X

Ramy Elgaml, confermata l’accusa di omicidio stradale per il carabiniere: altri 6 militari rischiano il processo - La Procura di Milano ha chiuso le indagini in vista della richiesta di processo per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, che guidava lo scooter ... Riporta fanpage.it

Altri due carabinieri sono indagati per falso nell’inchiesta sulla morte di Ramy Elgaml - Altri due carabinieri sono indagati con le accuse di false informazioni al pubblico ministero e falso ideologico in atti pubblici nell’inchiesta sulla morte di Ramy Elgaml, il 19enne del quartiere mil ... ilpost.it scrive

Incidente di Ramy: i militari indagati diventano sette. C'è l'accusa di falso - Salgono a sette i carabinieri indagati per i fatti che hanno portato alla morte di Ramy Elgaml (nella foto), il 24 novembre 2024 nel quartiere Corvetto a Milano. Si legge su msn.com

Ramy, quattro indagati per falso. L’accusa ai militari che firmarono il verbale d’arresto di Bouzidi - Non si parla di urto tra veicoli, ma l’atto ricostruisce la resistenza e non l’incidente (rilevato da ... Come scrive msn.com

Morte Ramy Elgaml, altri due carabinieri indagati: avrebbero scritto nel verbale elementi non veritieri - Ci sono altri due carabinieri indagati per falso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano che cerca di far luce sulla morte del 19enne Ramy Elgaml ... Come scrive fanpage.it

Morte di Ramy, altri due carabinieri indagati: sotto accusa le dichiarazioni rese e il verbale di sequestro a Fares - Salgono a sette gli indagati per la morte del 19enne il 24 novembre 2024 al termine di un inseguimento. Lo riporta msn.com