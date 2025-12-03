Ramy carabinieri verso il processo Salvini | Assurdo

La procura di Milano ha deciso di andare avanti. Al carabiniere del Nucleo radiomobile alla guida della Giulietta che dopo un inseguimento di 8 chilometri ha colpito lo scooter con a bordo Ramy Elgaml, provocandone la morte, lo scorso 24 novembre, è stato contestato l'omicidio stradale. Stessa accusa contestata al ragazzo che guidava lo scooter quella notte nella folle fuga, fino allo schianto tra via Ripamonti e via Quaranta. L'accusa rivolta al militare alla guida dai pm è di essersi sempre l'essersi tenuto "ad una distanza dallo scooter inseguito estremamente ravvicinata", quasi "affiancando" il TMax: la distanza laterale era di 80 centimetri, si legge nell'atto, mentre la velocità era di circa 56,4 chilometri orari (a fronte di una velocità dello scooter guidato dall'amico di Ramy di circa 54 chilometri orar i nel tratto finale). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ramy, carabinieri verso il processo. Salvini: "Assurdo"

Carabinieri a processo per la morte di Ramy? Un’altra richiesta assurda e vergognosa. Onore all’Arma e alle nostre Forze dell’Ordine! Riforma della Giustizia? SÌ, grazie. Vai su Facebook

