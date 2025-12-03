Ramy carabinieri verso il processo Salvini | Assurdo e vergognoso

La Procura di Milano ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini preliminari sul caso di di Ramy Elgaml, il 19enne morto il 24 ottobre 2024 a Milano dopo un inseguimento di 8 chilometri con tre gazzelle del Nucleo radiomobile dei carabinieri in via Ripamonti-via Qaranta. Sette militari sono indagati con accuse a vario titolo di lesioni gravi, depistaggio, falso e false informazioni ai pm mentre per il militare alla guida dell'Alfa Romeo Giulietta che avrebbe urtato lo scooter T-Max su cui erano in fuga Ramy e l'amico Fares Bouzidi i pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini hanno mantenuto l'accusa di omicidio stradale in concorso dopo che il gip ha rigettato, per due volte, una richiesta di incidente probatorio sulla dinamica del sinistro stradale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ramy, carabinieri verso il processo. Salvini: "Assurdo e vergognoso"

Carabinieri a processo per la morte di Ramy? Un’altra richiesta assurda e vergognosa. Onore all’Arma e alle nostre Forze dell’Ordine! Riforma della Giustizia? SÌ, grazie. Vai su X

Altri due carabinieri indagati per la morte di Ramy, il giovane deceduto in via Ripamonti a Milano durante un inseguimento. Articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Morte Ramy a Milano, indagini chiuse: un carabiniere verso il processo per omicidio stradale. E ci sono nuovi militari indagati - Confermate le accuse per i carabinieri che inseguirono i due ragazzi in fuga (per uno dei due l'accusa è omicidio stradale) ma anche per le menzogne nel verbale, per cui sarebbero indagati anche altri ... Riporta dire.it

Ramy, carabinieri verso il processo. Salvini: "Assurdo e vergognoso" - La Procura di Milano ha notificato un nuovo avviso di conclusione indagini preliminari sul caso di di Ramy Elgaml, il 19enne morto il 24 ottobre 2024 a Milano dopo un inseguimento di 8 km ... Come scrive ilgiornale.it

Caso Ramy Elgaml, indagini chiuse: i pm confermano l'omicidio stradale per l’amico e il carabiniere - Il 19enne è morto il 24 novembre 2024: lo scooter su cui viaggiava, guidato da Fares Bouzidi, è uscito di strada fra via Ripamonti e via Quaranta, a Milano, mentre era inseguito da un’auto dei militar ... Segnala ilgiorno.it

Caso Ramy: pm Milano chiude inchiesta per otto, 7 carabinieri rischiano processo - La Procura di Milano ha chiuso le indagini sull'incidente stradale del 24 novembre 2024 che ha portato alla morte di Ramy Elgaml. Da lanuovasardegna.it

Caso Ramy, i pm confermano l'omicidio stradale per il carabiniere - La procura di Milano ha chiuso le indagini, per la seconda volta, in vista della richiesta di processo per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, che guidava lo scooter, e del carabiniere che ... Si legge su ansa.it

Ramy, chiuse le indagini: otto carabinieri accusati di falso e depistaggi - Per Bouzidi e uno dei militari si va verso la richiesta di processo per omicidio stradale ... Lo riporta affaritaliani.it