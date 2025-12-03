Rampelli all’Assemblea Enasarco

ROMA – Giovedì 4 dicembre, a partire dalle ore 10.45, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari si svolgerà l’Assemblea Enasarco. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Rampelli all’Assemblea Enasarco

Approfondisci con queste news

L'anticipazione dei lavori della prossima settimana in Assemblea e nelle Commissioni nell'anteprima #Comma: http://comunicazione.camera #OpenCamera - facebook.com Vai su Facebook

CAMERA DEI DEPUTATI: «ASSEMBLEA ENASARCO ALLE 10.45 NELL’AULA DEI GRUPPI, SALUTO DEL VICEPRESIDENTE RAMPELLI» - 45, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari si svolge l’Assemblea Enasarco. Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

Rampelli, rispondo a straccioni 5S, odg su vitalizi non esiste - "Sono stato accusato da un gruppo di straccioni dei 5 Stelle di aver presentato un ordine del giorno per ripristinare i vitalizi e aumentare di 1000 euro al mese l'indennità dei parlamentari. Come scrive ansa.it

Rampelli frena la Lega: “Fratelli d’Italia è sempre stata per i vaccini e la scienza” - Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, commentando in ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Rampelli (FdI): "Rispondo a straccioni 5 Stelle, mai fatto odg per ripristinare vitalizi" - "Sono stato accusato da un gruppo di straccioni dei 5 Stelle di aver presentato un ordine del giorno per ripristinare i vitalizi e aumentare di 1000 euro al mese l'indennità dei parlamentari. Si legge su ilgiornale.it

Federazione nuoto, Rampelli fa ricorso e chiede di posticipare il voto in attesa del verdetto - È stato depositato martedì 20 agosto, dai legali del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il ricorso contro la sentenza del Tribunale federale della Federazione italiana nuoto (Fin) che ha ... Scrive repubblica.it

Rampelli (FdI) I vitalizi? "E' stato il centrodestra a chiederne abolizione nel 2011" - "La decisione del vincolo di andare in pensione esattamente alla stessa età degli altri lavoratori dipendenti è stata presa dal centrodestra nel 2011 e che il sottoscritto ha votato a favore di quella ... ilgiornale.it scrive