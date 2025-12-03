Raid israeliani a Khan Yunis | Cinque morti | due erano bambini Netanyahu | Hamas continua a violare la tregua

L’aeronautica israeliana ha effettuato almeno quattro raid nella zona occidentale di Khan Yunis, compreso uno nell’area di Muwasi, secondo quanto riportato dai media palestinesi citati da Haaretz. Nella parte orientale della Striscia, mezzi corazzati e unità delle Forze di difesa israeliane hanno inoltre aperto il fuoco. Fonti locali riferiscono che un drone avrebbe colpito una tenda utilizzata come rifugio dagli sfollati nei pressi dell’ospedale kuwaitiano, mentre altri quattro missili avrebbero centrato direttamente altre tende occupate dai profughi. Gli attacchi avrebbero causato cinque vittime, tra cui due bambini. 🔗 Leggi su Open.online

