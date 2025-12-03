Raid armato e droga | carcere confermato per Sabato Ferrante

La X Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Sabato Ferrante, coinvolto in un episodio di tentata estorsione collegato a debiti di droga, culminato in un raid armato a Benevento il 5 dicembre 2022.Neanche a dirlo, per Gennaro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

