Raid a Khan Younis morti 6 palestinesi

22.20 Raid israeliani a Khan Younis, nel Sud della Striscia di Gaza: 6 i morti, tra cui 2 bambini. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando media palestinesi. Fonti locali riferiscono che un drone ha colpito una tenda che fungeva da rifugio per gli sfollati nei pressi dell'ospedale kuwaitiano. I raid sembrano essere una rappresaglia per l'attacco contro le truppe israeliane a Rafah, in cui sono rimasti feriti cinque militari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Due fratelli palestinesi di 11 e 8 anni sono stati uccisi in un raid dell'Idf nel sud della Striscia di Gaza. I due 'sospetti', secondo le forze israeliane, avevano superato la Linea Gialla all'altezza di Bani Shuleila, vicino a Khan Yunis avvicinandosi ai militari «in mod - facebook.com Vai su Facebook

#Gaza Un mese e mezzo dopo l'avvio del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, raid israeliani su Khan Yunis: 5 morti secondo fonti ospedaliere. Nel video l'IDF mostra dove Hamas avrebbe nascosto il soldato Hadar Goldin, ucciso nel 2014: un tunnel da Vai su X

Raid israeliani a Khan Yunis a Gaza, diversi morti - I media palestinesi, ripresi da Haaretz, hanno riferito che l'aeronautica militare israeliana ha effettuato almeno quattro attacchi aerei nella parte occidentale di Khan Yunis ... Come scrive msn.com

Gaza, nuovi raid israeliani a Khan Yunis: ci sono anche bambini tra i morti - I media palestinesi, ripresi da Haaretz, hanno riferito che l'aeronautica militare israeliana ha effettuato almeno quattro attacchi aerei nella parte occidentale di Khan ... Segnala tg.la7.it

Media, raid israeliani a Khan Yunis a Gaza - I media palestinesi, ripresi da Haaretz, hanno riferito che l'aeronautica militare israeliana ha effettuato almeno quattro attacchi aerei nella parte occidentale di Khan Yunis, uno dei quali nella zon ... Lo riporta ansa.it

Netanyahu: 'Hamas ha violato la tregua a Rafah, risponderemo'. Raid a Khan Yunis - Fonti locali hanno riferito che un drone ha colpito una tenda che fungeva da rifugio per gli sfollati nei pressi dell'ospedale kuwaitiano nella zona occidentale di Khan Yunis. Secondo ansa.it

Gaza, Netanyahu: “Hamas ha violato cessate il fuoco”. Poi i raid Idf su Khan Younis: 6 morti - “L’organizzazione terroristica Hamas continua a violare l’accordo di cessate il fuoco e a compiere attacchi terroristici contro le nostre forze. Scrive msn.com

Gaza, raid dell’Idf sull’ospedale di Khan Younis: 20 morti, 5 sono giornalisti - Rabbia e dolore per il nuovo attacco israeliano all’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud di Gaza, nel quale sono rimasti uccisi 20 palestinesi, tra cui 5 fotoreporter e un membro della protezione ... Lo riporta milanofinanza.it