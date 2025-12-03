Raid a Khan Younis morti 6 palestinesi

22.20 Raid israeliani a Khan Younis, nel Sud della Striscia di Gaza: 6 i morti, tra cui 2 bambini. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando media palestinesi. Fonti locali riferiscono che un drone ha colpito una tenda che fungeva da rifugio per gli sfollati nei pressi dell'ospedale kuwaitiano. I raid sembrano essere una rappresaglia per l'attacco contro le truppe israeliane a Rafah, in cui sono rimasti feriti cinque militari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

