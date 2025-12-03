Rai1 prepara il nuovo game show | Affari Tuoi cederà il passo
Rai1 è già al lavoro su un nuovo game show che prenderà il posto di Affari Tuoi durante la pausa estiva, con l’obiettivo di rinnovare l’access prime time e evitare gli errori della scorsa estate, quando TecheTecheTè non ha retto la concorrenza e Canale 5 ha conquistato il pubblico con i suoi game show. Secondo quanto rivelato dall’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, la decisione è chiara: serviva un format che mantenga alta l’attenzione degli spettatori nella fascia più competitiva della giornata, soprattutto dopo l’arrivo della Ruota della Fortuna, che ha dimostrato la necessità di intervenire. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
