Rai decisione improvvisa | stop a Il Paradiso delle Signore Perché si ferma

La Rai cambia la programmazione della prossima settimana fermando Il paradiso delle signore: ecco perché la soap opera si ferma. Dicembre non è solo un mese ricco di feste ed eventi ma anche un periodo in cui la programmazione televisiva cambia e viene stravolta per lasciare spazio ad eventi religiosi. In occasione delle prime festività, così, cambia la programmazione della Rai e a farne le spese è Il paradiso delle signore. (Fonte Raiplay) – L’opinionista.it La soap opera di Raiuno, in onda dal lunedì al venerdì al termine de La volta buona, la trasmissione condotta da Caterina Balivo, la prossima settimana, non andrà in onda come al solito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

