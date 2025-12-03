Rai 1 sfida Gerry Scotti nuovo access prime time | cosa succede

News Tv. Dopo il clamoroso successo de La Ruota della Fortuna su Canale 5, l'allarme è scattato in Viale Mazzini: l'access prime time necessita di un drastico cambio di rotta. Le direttive impartite dai piani alti sono perentorie: l'errore commesso nel 2025 non dovrà ripetersi. La Rai è determinata a lanciare un nuovo game show su Rai 1, una mossa strategica che potrebbe ridisegnare gli equilibri televisivi. Ma cosa bolle esattamente in pentola? E quali sono i nomi che contano in questa operazione di rinnovamento? Preparatevi a scoprire tutti i dettagli sul piano che mira a non arrivare impreparati alla prossima stagione calda.

