Rage-bait la rabbia in rete funziona e diventa virale
La rabbia in rete viene amplificata a dismisura attraverso i social media (che ci guadagnano). “Rage-bait” è la parola dell’anno . “Rage-bait” che significa: bait “esca” e rage “rabbia” è la parola dell’anno. E, stando al Corriere della Sera, non tutte le venti parole dell’anno dell’Oxford Dictionary dal 2004 a oggi hanno avuto la stessa efficacia sui social media. La rabbia è efficace e in rete ci attiva e funziona, al punto da diventare virale e far guadagnare attraverso la rabbia. Infatti i social hanno registrato questo meccanismo e lo hanno premiato, perché sui social la rabbia funziona e viene amplificata a dismisura. 🔗 Leggi su 361magazine.com
