Raffaele Cefalo uno dei più grandi maghi del XX secolo

Espressonapoletano.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cenni biografici Raffaele Cefalo nacque a Bonito, in provincia di Avellino, l’8 aprile 1885 da Giovanni e Anna Maria Ciriello. Di famiglia modesta, cercò presto fortuna negli Stati Uniti, dove arrivò nel 1900, all’età di quindici anni, insieme ad un fratello e a due sorelle. Attratto dal mondo della magia, iniziò a lavorare come prestigiatore . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it

raffaele cefalo uno dei pi249 grandi maghi del xx secolo

© Espressonapoletano.it - Raffaele Cefalo, uno dei più grandi maghi del XX secolo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Raffaele Cefalo Pi249 Grandi