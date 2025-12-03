Raffaele Cefalo uno dei più grandi maghi del XX secolo
Cenni biografici Raffaele Cefalo nacque a Bonito, in provincia di Avellino, l’8 aprile 1885 da Giovanni e Anna Maria Ciriello. Di famiglia modesta, cercò presto fortuna negli Stati Uniti, dove arrivò nel 1900, all’età di quindici anni, insieme ad un fratello e a due sorelle. Attratto dal mondo della magia, iniziò a lavorare come prestigiatore . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it
