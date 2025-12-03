Raccolta rifiuti multe dimenticate Ingiunzioni di pagamento a raffica

Raffica d’ingiunzioni di pagamento per la violazione del regolamento del servizio rifiuti. Diversi i cittadini spoletini che non hanno pagato le multe elevate già da qualche anno a causa di infrazioni rilevate dall’ispettore ambientale in merito alla corretto smaltimento dei rifiuti ed in particolare della raccolta differenziata. In tal senso il regolamento prevede una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 25 euro a un massimo 500 euro. In questi giorni all’albo pretorio dell’ente sono stati pubblicati una serie di atti ingiuntivi relativi a multe di 50 euro elevate nel 2021 e i debitori che dovranno rimborsare all’ente anche 15 euro per la notifica avranno a disposizione 30 giorni per estinguere la contravvenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta rifiuti, multe dimenticate. Ingiunzioni di pagamento a raffica

