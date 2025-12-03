Raccolta rifiuti anche Mercato Saraceno passa alla tariffa puntuale | Qui differenziata all' 88%

Dal primo gennaio anche Mercato Saraceno adotta la tariffa puntuale, la bolletta che tiene conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dagli utenti. L’introduzione di questa tipologia di bolletta, viene spiegato da Hera, “ha come obiettivo principale quello di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

