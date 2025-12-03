Raccolta differenziata Aragona tra i Comuni più virtuosi | arriva il contributo regionale

Aragona si conferma tra i Comuni più virtuosi della provincia in tema di raccolta differenziata. Per l’anno 2024 il Paese delle zolfare di Pirandello ha raggiunto il 70,21 per cento di differenziata, una soglia che la Regione ha premiato con un contributo di 58 mila 650 euro, come indicato nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Raccolta differenziata, Aragona tra i Comuni più virtuosi: arriva il contributo regionale

