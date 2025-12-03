Qvc sciopero per le presenter licenziate e in onda le repliche | Abbiamo fatto nascere il canale

Niente diretta sul canale Qvc, l'emittente con studi a Brugherio che vanta 15 ore on air al giorno. Mercoledì 3 dicembre sono andate in onda alcune repliche. I lavoratori infatti hanno preso parte - con una “buona partecipazione”, secondo quanto reso noto dalle sigle sindacali - allo sciopero. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

