QVC conduttrici licenziate dopo 15 anni per far posto a partite IVA | Stavamo in onda più di Pippo Baudo

Licenziate all’improvviso, da un giorno all’altro, dopo 15 anni di dirette televisive, per almeno 3 ore al giorno ma con picchi di 17. È la storia di Chiara Contu Farci e delle altre tre conduttrici di QVC, il colosso americano delle televendite che ha deciso di eliminare definitivamente il ruolo delle presenter assunte con contratto regolare, sostituendole con liberi professionisti a partita Iva. “Ci dicevamo sempre che stavamo in onda più di Pippo Baudo”, racconta con amarezza Contu Farci, 49 anni, ex redattrice televisiva approdata a QVC quasi per caso nel 2010, quando la multinazionale americana nata negli anni Ottanta apriva la sua sede italiana a Brugherio, in provincia di Monza. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - QVC, conduttrici licenziate dopo 15 anni per far posto a partite IVA: “Stavamo in onda più di Pippo Baudo”

