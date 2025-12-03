Quindicenne travolto in monopattino da una bici elettrica è grave

AGI - E' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria il ragazzo di 15 anni in monopattino che è stato investito da una bici elettrica nel centro storico di Corato, nella tarda serata di ieri. Il conducente del mezzo non si è fermato per prestare soccorso. Per fare luce sulla vicenda, sulla quale indagano i carabinieri della stazione di Ruvo, le forze dell'ordine stanno facendo verifiche sulle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. Lo riportano i media locali. La vittima stava percorrendo piazza Di Vagno quando è avvenuto l'incidente. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Quindicenne travolto in monopattino da una bici elettrica, è grave

