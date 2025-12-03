Quindicenne travolto in monopattino da una bici elettrica è grave

Agi.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - E'  ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria il ragazzo di 15 anni  in monopattino che è stato investito da una bici elettrica nel centro storico di Corato, nella tarda serata di ieri. Il conducente del mezzo non si è fermato per prestare soccorso. Per fare luce sulla vicenda, sulla quale indagano i carabinieri della stazione di Ruvo, le forze dell'ordine stanno facendo verifiche sulle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. Lo riportano i media locali. La vittima stava percorrendo piazza Di Vagno quando è avvenuto l'incidente. 🔗 Leggi su Agi.it

quindicenne travolto in monopattino da una bici elettrica 232 grave

© Agi.it - Quindicenne travolto in monopattino da una bici elettrica, è grave

Approfondisci con queste news

quindicenne travolto monopattino biciQuindicenne travolto da una bici elettrica mentre era sul monopattino, è grave - Il ragazzo è ricoverato in rianimazione ad Andria ... Si legge su rainews.it

quindicenne travolto monopattino biciCorato, travolto in monopattino da una bici elettrica: 15enne in gravi condizioni. E l'altro giovane scappa - Terribile incidente nella serata di ieri, martedì, in Piazza di Vagno a Corato (Bari). Segnala msn.com

quindicenne travolto monopattino biciSu bici elettrica travolge 15enne e fugge, grave ragazzino - Un 15enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria dopo essere stato investito da una bici elettrica il conducente della quale è ... Lo riporta msn.com

quindicenne travolto monopattino biciRagazzo travolto in monopattino a Corato: ciclista fugge tra i vicoli - Un quindicenne è stato investito in piazza Di Vagno da una bici elettrica il cui conducente è fuggito. Come scrive msn.com

quindicenne travolto monopattino biciRagazzo di 15 anni travolto in monopattino: caccia al pirata della strada a Corato - Un 15enne è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da una bici elettrica il cui conducente è scappato. Secondo trmtv.it

quindicenne travolto monopattino biciCorato, 15enne su un monopattino si scontra con bici elettrica: è grave - Il ciclista è poi fuggito: in piazza Di Vagno sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ruvo, che ora coordineranno le indagini per risalire all’identità del giovane in fuga ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Quindicenne Travolto Monopattino Bici