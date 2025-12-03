Qui Castelfidardo Valentino salta il derby Il punto dà nuova verve
Domenico Valentino salterà il derby di domenica a Senigallia. Una giornata di squalifica per il difensore del Castelfidardo dopo l’espulsione per doppia ammonizione di tre giorni fa nella sfida casalinga contro il Giulianova. Dove ha trovato il gol Nicolò Clerici autore di una realizzazione da applausi. Un gran destro dalla distanza che si è infilato nell’angolo alla destra di Negro dopo un paio di minuti dall’inizio del secondo tempo. La prima rete del centrocampista ascolano in stagione (8 i gol in D segnati negli anni scorsi) dopo averla sfiorata varie volte, soprattutto con quel rigore, sempre in casa, al Mancini, contro l’Ancona, ribattuto dalla traversa forse oltre la linea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
