‘Questo è il mio lavoro’ – Haaland sul raggiungimento di 100 gol in Premier League
2025-12-03 00:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’attaccante del Manchester City Erling Haaland afferma che segnare gol è il suo lavoro dopo essere diventato il giocatore più veloce a raggiungere 100 gol in Premier League in una sorprendente vittoria per 5-4 in casa del Fulham. Haaland ha segnato il primo gol al Craven Cottage raggiungendo la cifra storica a tre cifre alla sua 111esima presenza in Premier League. Alan Shearer deteneva il record precedente, segnando 100 gol in 124 partite. Haaland ora ha 144 gol per il club da quando è entrato nel 2022, ma pensa che dovrebbe averne di più. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altre letture consigliate
Bellingham all'Inter? Haaland alla Juventus? Vinicius al Milan? niente di tutto ciò... vi diciamo solo che si è conclusa l’operazione di maggior valore per un singolo asset mai avvenuta in Italia. - facebook.com Vai su Facebook
Erling #Haaland: “Pio #Esposito? A essere onesto non lo conosco, forse mi mangeranno per queste parole. Ma se giochi per l'Italia devi avere qualità, e devi averle anche se giochi per l' #Inter” Vai su X