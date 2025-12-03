‘Questo è il mio lavoro’ – Haaland sul raggiungimento di 100 gol in Premier League

2025-12-03 00:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’attaccante del Manchester City Erling Haaland afferma che segnare gol è il suo lavoro dopo essere diventato il giocatore più veloce a raggiungere 100 gol in Premier League in una sorprendente vittoria per 5-4 in casa del Fulham. Haaland ha segnato il primo gol al Craven Cottage raggiungendo la cifra storica a tre cifre alla sua 111esima presenza in Premier League. Alan Shearer deteneva il record precedente, segnando 100 gol in 124 partite. Haaland ora ha 144 gol per il club da quando è entrato nel 2022, ma pensa che dovrebbe averne di più. 🔗 Leggi su Justcalcio.com