Quentin Tarantino vuole realizzare un prequel di Kill Bill a cartone animato! Ecco qual è la sua idea e come gli è venuta

Sembrava impossibile, eppure sta accadendo. Quentin Tarantino, il maestro indiscusso della violenza stilizzata e dei dialoghi taglienti, potrebbe tornare a raccontare l’universo di Kill Bill. Ma stavolta niente sangue schizzato sulle pareti del cinema: si parla di pixel, motion capture e animazione. Durante la proiezione speciale del capitolo perduto, Yuki’s Revenge, al Vista Theater di Los Angeles, il regista ha lasciato il pubblico letteralmente a bocca aperta. Annunciando un film d’animazione sulle origini di Bill. Sì, proprio lui, il villain interpretato da David Carradine che ha reso leggendari i due capitoli della saga. 🔗 Leggi su Amica.it

