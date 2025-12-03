Quel quadro di Ligabue ’ritoccato’ | Causati danni per 230 mila euro

Danni per 230mila euro. Li ha quantificati Alba Gainotti, dalla cui casa di Boretto fu rubato nel 1991 un quadro di Antonio Ligabue che poi lei stessa ritrovò esposto in una mostra nel 2022 al Forte di Bard (Aosta). L’opera si chiama ’Autoritratto con spaventapasseri’: è firmata da Antonio Ligabue, datata 19571958 e vale attorno ai 250mila euro. Gainotti ha 85 anni, abita a Milano ma ha vissuto in gioventù a Boretto: intervistata dal Carlino, aveva raccontato di aver speso "30 anni per cercare quel dipinto, che rappresenta la storia della mia famiglia". Nell’udienza predibattimentale iniziata in settembre davanti al giudice Francesca Piergallini, figurano due imputati per ricettazione: il critico d’arte reggiano Sandro Parmiggiani, 79 anni, che curò l’esposizione, e la gallerista parmigiana Patrizia Lodi, di 71. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

