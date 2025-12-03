Quei 40 minuti che gridano vendetta | Jashari Allegri e un Milan da riconquistare

Con la Lazio in Coppa Italia il tecnico rossonero darà spazio allo svizzero, fermo ai due spezzoni di inizio stagione prima della frattura al perone. Il centrocampista offrirà un'ulteriore opzione in un reparto già molto ricco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Quei 40 minuti che gridano vendetta: Jashari, Allegri e un Milan da riconquistare

