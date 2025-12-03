Quattrocento firme contro la nuova viabilità
A San Clemente il confronto sulla nuova viabilità di Sant’Andrea in Casale è entrato nel vivo dopo le modifiche introdotte dal Comune lo scorso 15 ottobre, definite dall’amministrazione come sperimentali e destinate a durare sei mesi. Una scelta che però non è stata accolta con favore da residenti ed esercenti della zona che hanno dato avvio ad una petizione. Tra i punti contestati figurano l’istituzione del senso unico su via CerroMaggio, indicata come "il naturale accesso alla frazione di Sant’Andrea in Casale anche in virtù della mancata realizzazione della bretella verso MisanoRiccione", e la chiusura del tratto terminale di via Annibolina su via Tavoleto, una scelta che, riportano i promotori, "ha di fatto spostato almeno il 50% di traffico su via Santi e di seguito su via Giolitti", strade ritenute meno sicure "in virtù delle loro dimensioni e per la presenza del parco cittadino ubicato proprio in via Santi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
