La FlyGym torna dal Pole and Aerial World Cup 2025 con un bottino straordinario: quattro titoli mondiali, numerosi podi e ottimi piazzamenti in tutte le categorie. Un risultato che conferma la crescita tecnica e artistica della società e la solidità del suo progetto sportivo. La delegazione FlyGym ha brillato in discipline complesse come cerchio aereo, pole dance e attrezzi misti, conquistando posizioni di prestigio in diverse fasce d’età e livelli agonistici. Veronica Corazzini & Giulia Leoni si piazzano al 1° posto negli attrezzi misti Junior Double U18, Chiara Bozzato & Chiara Venturini sono anche loro sul gradino più alto del podio negli attrezzi misti Senior Double Professional. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Quattro titoli per la Fly Gym nell’avventura mondiale