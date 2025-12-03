Quasi tutte le donne lo fanno a una certa età ma ora arriva il verdetto sull’estrema pericolosità

C’è chi inizia a tingersi per colorare i senili capelli bianchi e chi lo fa da una vita semplicemente perché non gradisce la chioma con la quale è nata. Tutte, o quasi, sono consapevoli che non sia il massimo per la cute della testa ma ora si scopre che i danni possono essere per l’intera salute. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Quasi tutte le donne lo fanno a una certa età ma ora arriva il verdetto sull’estrema pericolosità

Contenuti che potrebbero interessarti

Nello spirito dell’oceano, Glen Powell ha fatto parlare di sé in quasi tutte le direzioni, conferendo un immenso carisma ai ruoli d’azione, drammatici e romantici. Dal 2005 indossa il Planet Ocean in arancione, colore emblematico della collezione. Per l’ultima ve - facebook.com Vai su Facebook

''Questo è del resto il tema fondamentale di quasi tutte le discussioni interne al PD. Siccome la legge elettorale prevede che a decidere chi va in parlamento sia essenzialmente la segreteria del partito, tutti cercano di ottenere una propria quota''. Sintetico e pre Vai su X

“Non sono tutti gli uomini”, ma quasi tutte le donne: la verità scomoda nella Giornata contro la violenza di genere - Ogni anno, il 25 novembre, si accendono luci, si dipingono panchine, si moltiplicano post e slogan, ma un giorno all’anno non basta. Scrive newsicilia.it

Centri antiviolenza: quasi la metà delle donne rinuncia a prevenzione e cura. D.i.Re annuncia, con il supporto di Novartis, il progetto "La salute è di tutte" - Presentati i risultati dell’indagine che ha coinvolto 207 donne nei centri antiviolenza della Rete D. Secondo affaritaliani.it