C’è chi inizia a tingersi per colorare i senili capelli bianchi e chi lo fa da una vita semplicemente perché non gradisce la chioma con la quale è nata. Tutte, o quasi, sono consapevoli che non sia il massimo per la cute della testa ma ora si scopre che i danni possono essere per l’intera salute. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Quasi tutte le donne lo fanno a una certa età ma ora arriva il verdetto sull’estrema pericolosità